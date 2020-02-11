فريق «مسار الخدمات» يطلع على مبادرات تلبي احتياجات المواطنين

المصدر: دبي - وام

ترأس القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي اللواء عبدالله خليفة المري، اجتماع فريق مسار خدمات المواطنين الذي يضم أعضاء من مختلف الجهات المعنية، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

واطلع الاجتماع على مبادرات مقترحة وما تشتمل عليه من خطط تنفيذية ونتائج متوقعة تلبي احتياجات المواطنين، وتهدف هذه اللقاءات إلى دعم عملية إطلاق البرامج والمبادرات المعنية بمسار خدمات المواطنين على مستوى إمارة دبي، ورسم صورة واضحة يتم من خلالها تحديد المستهدفات، ووضع خطط واضحة المعالم تلبي طموح القيادة وتطلعاتها، وتضمن المستهدفات المرجوة من مسار خدمات المواطنين.

حضر الاجتماع مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، وفريق العمل في شرطة دبي من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط المعنيين بهذا الجانب.

وقال المري إن ما يتم العمل عليه سيسهم بشكل كبير في تلبية أهداف الحكومة ضمن مسار خدمات المواطنين، مؤكداً على أهمية الخروج بمبادرات وبرامج نوعية تحقق الأهداف المنشودة، داعياً فرق العمل بمختلف تخصصاتها ومحاورها إلى بذل الجهد للوصول إلى مخرجات تعكس مستوى التقدم والتطور والتميز والريادة في العمل المؤسسي.