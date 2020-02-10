موجة برد قادمة من شرق أوروبا.. و"الأرصاد" تأثيراتها طبيعية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن المنطقة ستتعرض لامتداد موجة برد قادمة من شرق أوربا، تتسبب في انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية والعراق ومصر، ولكن بصورة ليست غير مسبوقة.

وذكر المركز لـ"الإمارات اليوم"، أن درجات الحرارة التي ستشهدها المناطق المتأثرة بامتداد موجة البرد ستكون في حدودها الطبيعية، لاسيما وأن هذه الموجة شديدة البرودة حالياً في مناطق شرق أوربا، حيث سجّلت في بعض الدول 20 درجة تحت الصفر، ومن ثم عندما يصل امتداد هذه الموجة إلى منطقة الجزيرة العربية، ستتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولفت المركز إلى أن الدولة تشهد اليوم وغداً انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات مئوية، نهاراً، لتكون درجات الحرارة العظمي في حدد الـ20 درجة مئوية.

وأكد أن ساعات الليل ستشهد في المقابل دفئاً نسبياً نتيجة وجود غطااء سحابي في طبقات الجو يمنع عملية الفق الحراري للأرض ليلاً، لتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال سقوط أمطاراً خفيفة على المناطق الساحلية والشمالية، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر ومحملة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيظل مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مؤكداً حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون قوية أحيانا على البحر، مثيرة ومحملة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 40 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

