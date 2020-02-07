وقف إصدار شهادات الميلاد والوفاة من «الصحة» بدبي

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أعلنت هيئة الصحة في دبي توقف خدمة إصدار شهادات الميلاد والوفاة لسكان الإمارة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يوم الأحد المقبل، وأنها بصدد إطلاق برنامج «الحمد»، وهو برنامج إلكتروني متكامل لتقديم خدمة إصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة لسكان الإمارة. وأوضحت الهيئة أن مستشفيات القطاع الخاص ستنشئ إشعار الميلاد أو الوفاة، كما تم تدريبهم مسبقاً من خلال نظام شريان، وتوجيه العميل لإصدار الشهادة في واحد من مركزين، حسب الموقع الجغرافي الأقرب، وهما، مركز أبراج بحيرات جميرا للياقة الطبية، ومركز أبتاون مردف لفحوص الصحة المهنية.