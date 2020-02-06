توصية بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للطلاب

المصدر: عجمان - وام

أوصى منتدى «ممارسات الذكاء الاصطناعي» الذي اختتم أعماله أمس في عجمان، بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الجامعة ليسهل معرفة التاريخ التعليمي والأكاديمي للطالب، والاستفادة منها في تطوير مهاراته ومعارفه، وتبنِّي المدارس للطلبة الموهوبين وأصحاب المهارات، وتهيئتهم للالتحاق بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أو بجامعات أخرى ذات اختصاص، وإنشاء مركز أبحاث متخصص في تقييم طرق التدريس والمناهج.

كما أوصى بإنشاء مركز بيانات موحد على مستوى الدولة ببنية مؤهلة للتعامل مع البيانات الضخمة، ويستوعب كل ما يمكن الاستفادة منه في مجال الأمن، وإنشاء مراكز بحوث بالذكاء الاصطناعي برعاية حكومية ومشاركة من القطاع الخاص لتحقيق إبداع ذاتي في هذا المجال، والتعاون مع الجامعات في طرح مسائل أمنية معينة كأفكار لمشاريع بحث أو مشاريع تخرج نستطيع من خلالها اكتشاف الحلول الابداعية لتلك المسائل.

وكان المنتدى الذى نظمته جمعية أم المؤمنين بعجمان على مدى يومين تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان قرينة صاحب السمو حاكم عجمان رئيسة الجمعية قد استعرض فى الورش التي تخللته أساسيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتعريف الذكاء الاصطناعي (AI)، وتاريخه وأنواعه وأبرز تطبيقاته إضافةً إلى تقنية بلوك تشين وورشة عن صناعة الربوتات، مخصصة لطلبة المرحلة الثانوية.