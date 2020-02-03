الإمارات تترأس اجتماع اليونسكو لتوظيف الشباب وتعزيز الابتكار بمشاركة 8 دول عربية

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

ترأس مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الاجتماع الإقليمي للمركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهنى"يونيفوك" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الذي ينظمه "أبوظبي التقني" لمدة يومين في أبوظبي بمشاركة 4 مسؤولين من "يونيفوك"، ونخبة من أعضاء "يونيفوك" والخبراء الذين يمثلون 8 دول عربية منها السعودية، والبحرين، وتونس، ولبنان، والأردن، والمغرب، الذين أشادوا ببرامج دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في "أبوظبي التقني" خاصة نظام ضمان الجودة، والبرامج المتميزة في مجالات تشغيل وتمكين المواطنين في القطاع الخاص ومنها برنامج "نعم للعمل"، وبرنامج دبلوم تجارة التجزئة لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في مؤسسات مختارة ومتميزة في القطاع الخاص، مؤكدين على ضرورة تعميم هذه البرامج في دول العالم للاستفادة منها بما يحقق صالح الشباب والمجتمعات عامة.

وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة لـ مبارك الشامسي رحب خلالها بهذا الملتقى الهام الذي يساهم في تطوير قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربية والعالم، لافتا الى أن برامج "أبوظبي التقني" تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق متطلبات الخطة الاستراتيجية للدولة 2021، ورؤية أبوظبي 2030، كما تتوافق ذات البرامج مع استراتيجية اليونسكو التي تقوم على ثلاثة محاور وهي تعزيز توظيف الشباب وريادة الاعمال، وتعزيز الانصاف والمساواة بين الجنسين، وتسهيل الانتقال الى الاقتصادات الخضراء والمجتمعات المستدامة، وهي المعايير الراسخة في مختلف البرامج خاصة "نعم للعمل"، و"تجارة التجزئة".

ولفت مبارك الشامسي الى أن هذا الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يركز على تحقيق عدة أهداف دولية وعربية هامة منها تكوين فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين بين الدول العربية لمناقشة وتحديد آليات التعاون في مجالات توظيف الشباب وتبادل الممارسات الابتكارية المتميزة الناجحة.

وبدورهم أشاد مسؤولو "يونيفوك" بجهود الامارات و"أبوظبي التقني" لتحقيق الأهداف المنشودة ومنها تقديم خدمات متنوعة للدول الاعضاء في مؤسسة اليونيسكو حول العالم من خلال شبكة تواصل دولية تتكون من مراكز محلية متخصصة في التعليم والتدريب التقني والمهني في جميع الدول الأعضاء، لتطوير وتقوية نظم التعليم والتدريب التقني والمهني، إضافة الى تعزيز ودعم البلدان لتطبيق نظم تعليم تكون شديدة الصلة باحتياجات السوق ومستدامة و متاحة للجميع، إضافة الى تقوية ودعم التواصل المستمر بين المتخصصين، وتنمية المهارات، وتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، ودعم التعاون والشراكات بين المؤسسات المعنية.

وقد شارك في الاجتماع علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في "أبو ظبي التقني"، وزياد محمد أبوسل مدير إدارة الترخيص والاعتماد، ونعيمة المنهالي مدير اداة التخطيط الاستراتيجي وادارة الأداء، التي استعرضت خلال الاجتماع نخبة من البرامج والممارسات الابتكارية واليات استشراف المستقبل التي يطبقها "أبو ظبي التقني" لمواصلة نجاحاته في تطوير منظومة التعليم التقني والمهني في دولة الإمارات العربية المتحدة.