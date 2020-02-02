«تطوير البنية التحتية» ترفع الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 40%

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة تطوير البنية التحتية بأنها تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 40%، بمشروع تطويره الذي ستنفذه الوزارة بكلفة 130 مليون درهم وستشمل الأعمال تطوير جسرين على التقاطعات ورفع الطاقة الاستيعابية، ما يسهم في رفع مستوى الخدمة، وتقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية.

وأوضحت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أن شارع الشيخ محمد بن زايد في الشارقة، يتم إغلاقه في المنطقة أسفل جسر نادي الثقة للقادمين من عجمان والمتجهين إلى دبي، حتى 15 فبراير الجاري، خلال الفترة من الساعة الواحدة صباحاً وحتى 5:30 صباحاً أيام الأسبوع، وفي الفترة من الثانية صباحاً وحتى 11:00 صباحاً يوم الجمعة.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة وإطلاق المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجه الدولة واستعدادها للخمسين، حيث تندرج مختلف المشروعات المستقبلية، التي تستهدفها الوزارة ضمن خطط دولة الإمارات وسعيها إلى تحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى المئوية 2071، لافتاً إلى سعي الوزارة إلى بلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيّرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها.

وتواصل الوزارة تحقيق الإنجازات عاماً بعد الآخر بفضل تضافر جهودها، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مدعومة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الأمر الذي أسهم في تعزيز منظومة التنمية الشاملة، ودعم رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً وصولاً إلى المئوية 2071.

وأعلنت الوزارة على «إنستغرام» أنها نفذت 6941 عملية صيانة خلال عام 2019، منها 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية، بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709، مشيرة إلى أن أطوال الطرق الاتحادية بلغت 772 كيلومتراً، ووصلت أطوال الحارات المرورية 3421 كليومتراً.

وكانت الوزارة أعلنت، أخيراً، أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي، وستشمل عملية التطوير - التي تصل كلفتها التقديرية إلى 230 مليون درهم - تقاطعي النهدة والخلفاء الراشدين، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمعدل 3000 مركبة /‏ ساعة في كل اتجاه، إضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور، ضمن طريق خدمي مكون من حارتين في كل اتجاه، وذلك لمسافة 2.5 كيلومتر في بداية إمارة الشارقة مع حدودها مع إمارة دبي.

كما ستعمل الوزارة على تطوير شارع الذيد بطول 30 كيلومتراً، حيث تستهدف الوزارة توسعة الطريق إلى ثلاث حارات، إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع بكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم، ما يسهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة /‏ ساعة لكل اتجاه، منوّها بأنه سيتم ضمن عملية تطوير المشروع تخصيص حارة إضافية للشاحنات، ما يقلل من الحوادث المرورية، والتأخير المتوقع الناتج من المرور البطيء للشاحنات.