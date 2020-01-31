«الإمارات للفضاء» تنظم منتدى لتعزيز الاستثمار الفضائي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّمت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع وكالة لوكسمبورغ للفضاء، وسوق أبوظبي العالمي، «منتدى الإمارات - لوكسمبورغ للاستثمار في قطاع الفضاء»، الأسبوع الجاري، لتشجيع وتعزيز الاستثمار الفضائي.

وأفاد مدير عام الوكالة، الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، بأن «الوكالة تحرص على لعب دور أساسي في تسهيل وصول المستثمرين إلى القطاع الفضائي، ونحن على ثقة بقدرتنا على الدخول إلى سوق الفضاء الأوروبية، وذلك في ظل الدعم الذي توفره وكالة لوكسمبورغ للفضاء من خلال اتفاقيتنا الثنائية القائمة».

وأضاف الأحبابي: «استعرضنا خلال مشاركتنا في المنتدى خطتنا الرامية لتشجيع الاستثمار الفضائي، التي ستسهم بدورها في تحقيق ازدهار برنامج الإمارات للفضاء على المستويين المحلي والعالمي».