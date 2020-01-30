إغلاق شارع محمد بن زايد أسفل جسر نادي الثقة بالشارقة حتى 15 فبراير

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية، على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، عن إغلاق شارع الشيخ محمد بن زايد في الشارقة، في المنطقة أسفل جسر نادي الثقة للقادمين من عجمان والمتجهين إلى دبي، ابتداءً من اليوم وحتى 15 من فبراير المقبل، خلال الفترة من الساعة الواحدة صباحاً وحتى 5:30 صباحاً أيام الأسبوع، وفي الفترة من الثانية صباحاً وحتى 11:00 صباحاً يوم الجمعة.

وكانت الوزارة أعلنت عن خطتها لتطوير شوارع عدة، هي شارع الذيد بطول 30 كيلومتراً، إذ تستهدف توسعة الطريق إلى ثلاث حارات، إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع بكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم، ما يسهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساعة لكل اتجاه، وكذلك سيتم تخصيص حارة إضافية للشاحنات، ضمن المشروع، ما يقلل من الحوادث المرورية والتأخير المتوقع الناتج من المرور البطيء للشاحنات، وتطوير شارع الشيخ محمد بن زايد بكلفة 130 مليون درهم، وسيشمل المشروع تطوير جسرين على التقاطعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، بحيث يسهم ذلك في رفع مستوى الخدمة من مستوى E إلى C، الأمر الذي يسهم في تقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40%.