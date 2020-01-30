المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مواقف

اشتكى سكان في بنايتي «سما 1» و«سما 2» بجوار «كارفور» في أم القيوين، ترك سائقين مركباتهم أمام مدخل البنايتين، ما يتسبب في عرقلة حركة دخول السيارات إلى المواقف وخروجها، ووقوع حوادث تصادم في بعض الأحيان.

لياقة

طالب قرّاء بتفعيل الربط الإلكتروني بين مركز الطب الوقائي في أبوظبي، الذي يصدر شهادة اللياقة الطبية للإقامة، والإدارة العامة للجنسية والإقامة في دبي، إذ لا يتمكنون حالياً من إنجاز معاملات الإقامة عبر القنوات الذكية، ما يضطرهم إلى التوجه الشخصي إلى مركز «آمر» في دبي.

وقود

نوّه قرّاء بالخدمات التي تقدمها محطات «أدنوك» في أبوظبي، وسهولة تعبئة الوقود، وتعاون الموظفين، وطالبوا بتقديم الخدمات ذاتها في ضواحي العاصمة، لاسيما تلك التي تشهد تكدساً على طريق أبوظبي - دبي.

ممرات

اشتكى مستخدمون لمترو دبي، توقف الممرات الكهربائية معظم الوقت في محطة الخليج التجاري، الأمر الذي يتطلب منهم السير لفترة طويلة ومسافات بعيدة.

حديقة

طالب مرتادون لحديقة الفجيرة للأطفال والنساء، بتوفير مطعم أو كافتيريا تبيع أغذية متنوّعة، خصوصاً أن البقالة الموجودة تبيع فقط أنواعاً محدودة «الشبس»، إذ يكثر مرتادو هذه الحديقة في فصل الشتاء.

إعلانات

اشتكى سكان في عجمان أشخاصاً يوزعون الإعلانات على أبواب منازلهم وشققهم، بإدخالها من تحت الأبواب ومن الجوانب في ساعات متأخرة من الليل، وفي الصباح الباكر، ما يثير ذعرهم، مطالبين باتخاذ اللازم بحقهم.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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