محمد بن راشد: الإمارات تحرص على بناء جسور أرحب للتواصل مع كازاخستان

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقصر سموه في زعبيل، ظهر أمس، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، قاسم جومارت توكاييف، والوفد المرافق.

ورحّب سموه في بداية اللقاء، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالرئيس الضيف، متمنياً له إقامة طيبة في دولة الإمارات، وزيارة ناجحة تثمر نتائج طيبة تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تجاذبه أطراف الحديث والرئيس قاسم توكاييف، أن قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها، حريصون على بناء جسور أرحب للتواصل الإنساني والسياحي والثقافي مع جمهورية كازاخستان وقيادتها وشعبها، وبناء شراكة اقتصادية واستثمارية على مستوى القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

إلى ذلك، أعرب رئيس جمهورية كازاخستان عن سعادته بزيارة الإمارات والاطلاع على نهضتها التنموية والحضارية المميزة، التي وصفها بأنها مثال يحتذى، وقصة نجاح باهرة تستحق الاستنساخ ونقلها إلى بلاده، للاستفادة منها في مسيرة التنمية التي تشهدها كازاخستان على غير صعيد.

وأشار إلى رغبته وحكومة بلاده في زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرهما من المجالات التي يمكن التشاور حولها، وذات جدوى اقتصادية تعم بالخير على الشعبين الصديقين.