المصدر: دبي-الامارات اليوم.

صيانة

قالت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان، في رسائل نصية لعملائها على هواتفهم المتحركة، إنها بصدد القيام بأعمال صيانة طارئة ابتداء من يوم الخميس 30 الجاري، حتى السبت الأول من فبراير 2020، مناشدة العملاء ضرورة الترشيد في استهلاك المياه، والحفاظ على المحزون الاحتياطي لديهم.

تقاطر

اقترح ركاب خفض زمن التقاطر في رحلات «فيري البحرية» بين دبي والشارقة، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، التي يصل فيها زمن التقاطر بين رحلة وأخرى خلال الفترة الصباحية إلى ساعة ونصف الساعة، في وقت تعد فيه هذه الرحلات من الأنشطة الترفيهية، سواء للمقيمين أو السائحين.

نفايات

طالب سكان في مدينة العين بتشديد العقوبات على من يتعمدون إلقاء النفايات من السيارات، كونهم يتسببون في تشويه منظر المدينة ونظافة شوارعها، فضلاً عن كونه سلوكاً غير حضاري.

شرفات

لاحظ سكان في عجمان قيام البعض بإلقاء النفايات من نوافذ وشرفات شققهم في الطوابق المرتفعة، فتستقر في شرفات الآخرين، مطالبين برصد هذه التجاوزات، ومخالفة من يقوم بها.

مطاردة

قال مواطنون ومقيمون في أبوظبي إنهم أصبحوا يتعرضون لمطاردات شبه يومية، حول المساجد ومداخل البنايات السكنية، من أشخاص يطلبون أموالاً، ويزعمون حاجتهم إلى المال للعودة إلى بلادهم سريعاً، وهي ذريعة باتت تتكرر كثيراً من متسولين، ومازالت تنطلي على البعض.

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