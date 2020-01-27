المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إلحاح

أبدى زوّار للسوق الصيني بعجمان استياءهم من الشباب والشابات الذين يعملون مندوبين لمحال العطور فيه، إذ يقومون باعتراض طريقهم خلال تسوّقهم، ويلحّون عليهم لشراء العطور بأسلوب لا يحبذونه.

دعاية

حذّر قارئ من وجود أعمدة آيلة للسقوط مخصصة للإعلانات، على جسر التعاون، مشيراً إلى أن بعضها يميل بشكل كبير، وقد تسقط مسببة أضراراً للسيارات ومستخدمي الطريق.

مشاة

اقترح سائقون في أبوظبي، إلغاء خطوط المشاة على بعض الطرق، واستبدالها بجسور أو إشارات ضوئية، إذ تحجب أشجار جزر الطريق، خصوصاً أثناء الليل، رؤية بعض العابرين للطريق، ما يزيد من خطر دهسهم.

تطوير

طوّر اتحاد مصارف الإمارات موقعه الإلكتروني، لكنّ التطوير، وفقاً لقراء، في الشكل فقط، إذ لم يتم إدخال أية بيانات أو إحصاءات أو تقارير، فيما آخر البيانات المتوافرة تتعلق بعامي 2017 و2018.

تسوّل

اشتكى مرتادون لعيادات ومحال تجارية وبنوك كثرة المتسولين الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، ويدّعون أنهم بحاجة ماسة إلى مبلغ 200 درهم لاستخدام سيارة أجرة تقلّهم لإمارات ومناطق أخرى.

إيجارات

استغرب قراء في مدينة العين التباين الواضح في أسعار العقارات من دون مبرر، وطالبوا بوضع حد لمبالغات السماسرة ومكاتب العقارات في رفع الأسعار.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.