حاكم الشارقة يتكفل بحل مشكلة أحد المواطنين بالإمارة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الإسكان بدفع الإيجار السكني لأحد المواطنين ومنحه سكناً عاجلاً، وذلك بعد أن قدم شرحا لمشكلته السكنية لبرنامج الخط المباشر.

وتفصيلاً، قال المواطن سعيد السويدي في اتصال له لبرنامج الخط المباشر إن أوراق منحته السكنية التي قدمها للوزارة المعنية منذ عام 2013 لا يعرف وضعها للأن، وما زال ينتظر فيها، مشيراً إلى أنه يسكن بالإيجار منذ 11 عام.

وخلال الاتصال وجه صاحب السمو حاكم الشارقة دائرة الإسكان بدفع كافة الإيجارات المترتبة عليه، ومنحه سكن بشكل عاجل، وأن يكون مشروعه على حكومة الشارقة لتأمين له حياة كريمة.