«استشاري الشارقة» يقر مشروع قانون الرعاية الاجتماعية

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الرابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة رئيس المجلس علي ميحد السويدي، مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة.

وتبادل أعضاء وعضوات المجلس مع ممثلي دائرة الخدمات الاجتماعية الآراء في مختلف مواد مشروع القانون والتطرق إلى مختلف الأعمال والمهام التي تتولاها الدائرة، ليعزز من دورها واختصاصاتها في مجال فاقدي الرعاية الاجتماعية والاشراف على تلك الفئة من قبل الدائرة، وتأمين التأهيل والتمكين من خلال إعداد البرامج المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الرابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة