طقس غائم وفرص لسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً على المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة لسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية في المساء وليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية 20 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س، فيما توقع أن يكون بحر الخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:38، والمد الثاني عند الساعة 2:02، والجزر الأول عند الساعة 19:08، والثاني عند الساعة 6:05، ويكون بحر عمان متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.