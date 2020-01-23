المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حافلات

تصر شركة فالكون لتأجير الحافلات، التي تتعامل مع عدد من المدارس الخاصة في دبي، على احتساب سعر موحد لجميع الطلبة، سواء اختار أولياء الأمور الاشتراك في رحلتي الذهاب والعودة، أو رحلة باتجاه واحد فقط، ما أثار استهجانهم واستغرابهم.

عمليات

لاحظ قراء انتشار إعلانات تروج لها مستشفيات ومراكز طبية عدة، لعمليات علاج السمنة، وكذا تصحيح الإبصار، بأسعار متفاوتة، لجذب المرضى، داعين إلى زيادة الرقابة عليها من الهيئات الصحية في الدولة، للوقوف على التزامها بمعايير الجودة، وتجنباً لوقوع أخطاء طبية.

أجرة

اشتكى مستأجرون من فرض ملاك رسوماً تصل إلى 100 درهم، على كل شيك محرر مقابل القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، معتبرين أن تحصيل مثل هذه الرسوم غير مبرر، ولا وجه قانونياً لها، لكنهم يضطرون إلى دفعها إذعاناً.

مقاهٍ

طالب أولياء طلبة في أبوظبي بتكثيف الرقابة على المقاهي وتجمعات الشباب، من قبل الأجهزة الأمنية والمجتمعية، لحماية أبنائهم من بعض السلوكيات غير السليمة، خصوصاً في سن المراهقة التي تصعب فيها السيطرة على الأبناء.

مدارس

اقترح أولياء أمور طلبة يسكنون المناطق الجبلية بالفجيرة، وضع آلية ملائمة للإبلاغ عن تعطيل الدراسة حالة سقوط الأمطار، إذ تعلن كل مدرسة عن التعطيل في أوقات متباينة، ومن دون تنسيق، ما يجعلهم في حال إرباك.

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