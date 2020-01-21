المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

تأمين

اشتكى مرضى تأخّر موافقة شركة «عناية» للتأمين على فواتير العلاج الصادرة عن المستشفيات، وأفاد أحدهم بأنه اتصل بالشركة للاستفسار عن سبب تأخر معاملته، فأبلغه الموظف بأن الموافقة على الفواتير التي تزيد على 1000 درهم، تستغرق بين ساعة وست ساعات!

قياس

طالب متسوقو محال الألبسة التي تخلو غرف القياس الخاصة بها من أبواب عادية، وتكتفي بستائر، بإضافة أبواب يمكن غلقها، معتبرين أن الستائر لا تعطي الشعور بالأمان للزبائن.

«اتصالات»

يعاني متعاملون مع شركة «اتصالات» في عجمان عدم رصف منطقة المواقف أمام المبنى، والاعتماد على منطقة رملية مخططة، مشيرين إلى أن تجمعات مياه الأمطار تحرمهم استخدامها خلال موسم الشتاء.

مبادرة

نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية مبادرة «الصاحب ساحب»، واقتصر الحضور فيها على البنات، ولاقت إقبالاً لافتاً من الجمهور، لأهمية الموضوع الذي ركّز على أسس اختيار الصديق المناسب.

مواقف

اشتكى زوّار لقناة دبي المائية، قلة المواقف المخصصة لهم، إذ يجدون صعوبة في الحصول على موقف، خصوصاً في أيام الإجازة أو عند المساء. كما جدّد آخرون شكواهم عدم وجود حمّامات عامة لخدمة المئات من مرتادي المكان يومياً.

عربات

لاحظ قراء يسكنون في منطقة البوطينة بالشارقة، انتشار عربات التسوّق الخاصة بأحد المراكز التجارية، في طرقات وساحات المنطقة وأمام البنايات، إذ يستغلها البعض لنقل الأغراض دون أن يقوم بإعادتها.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 05022995511 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.