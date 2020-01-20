المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

احتيال

تلقى قراء، أخيراً، رسائل احتيالية عبر تطبيق «واتس أب»، والبريد الإلكتروني بصيغة pdf، تدّعي أنها صادرة من المصرف المركزي، وتطالب المتعاملين بالتواصل عبر الأرقام المدونة في الرسالة، لتحديث بياناتهم في غضون 24 ساعة، وذلك لتفادي إغلاق حساباتهم وبطاقاتهم البنكية!

سماد

اشتكى سكان في بعض المناطق انتشار البعوض والذباب، بسبب السماد الذي يستخدمه مطورون في أعمال الزراعة المحيطة بالمباني السكنية التي تتبع لهم، مطالبين بإيجاد آلية للتخلص منهما بأسرع وقت، لاسيما مع انبعاث روائح كريهة من مادة السماد.

حديقة

شهدت حديقة الراشدية للأسر والعائلات في عجمان، أخيراً، إقامة منشآت ومبانٍ جديدة داخل الحديقة، ما أدى إلى تقليص المساحة المخصصة للتنزه، علماً بأن الحديقة تعد المتنفس الوحيد للكثير من الأسر في عجمان.

تقاطع

يترقب مستخدمون لشارع الخوانيج في دبي، انتهاء أعمال التطوير التي يشهدها الشارع عند تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ما يؤدي إلى انسياب حركة السير، علماً بأن هذا التقاطع يربط طرقاً عدة في دبي.

مياه

لاحظ مستخدمون لشارع الاتحاد عند المدخل المؤدي من عجمان إلى الشارع، تراكم مياه الأمطار الناتجة عن الأمطار الأخيرة التي شهدتها الدولة، لافتين إلى أن ذلك يؤدي إلى توالد الذباب والبعوض، ما يتسبب بدوره في تلوث البيئة.

تخفيضات

انتقد متسوقون العروض التجارية التي تطلقها بعض المحال تحت عنوان «اشتري قطعتين وخذ الثالثة مجاناً»، مشيرين إلى أن هذا العرض لا يستفيد منه سوى عدد قليل من المستهلكين، داعين إلى استبداله بتخفيضات حقيقية، بغض النظر عن عدد القطع، وبنسب معقولة.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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