«علوم الوراثة البشرية» يناقش اضطرابات النمو العصبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية، الذي عقد تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، موضوع «علم الوراثة السريري» وركز على الجوانب الوراثية لاضطرابات النمو العصبي، والاضطرابات الأيضية، وعلم التشوه الجسدي، وعلم الوراثة السكاني وعلاقته بالأمراض.

وقال مدير المركز العربي للدراسات الجينية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمود طالب آل علي: «على مر السنين، لم يكن هذا المؤتمر بمثابة نقطة التقاء لعلماء الوراثة في العالم فحسب، بل كان منبراً للحوار وتبادل وجهات النظر بينهم، ووفر أيضا إلهاماً للعديد من الشباب الباحثين العرب للتخصص في هذا المجال، ومما يملؤني فخراً أن هذا المؤتمر كان أيضاً بداية لكثير من التعاون البحثي المثمر».

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر أربع محاضرات قدمها نخبة من المحاضرين المتميزين، فقد تحدث دكتور علم الوراثة في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور بيار زلوعة في محاضرة بعنوان «السكان والسكري»، وقد ناقش من خلالها التفاعل بين الجينات والبيئة، بينما تحدثت رئيسة قسم السكري في كلية الطب بجامعة نيلسون مانديلا الدكتورة عائشة موتالا، عن «عبء السكري والاضطرابات الأيضية في إفريقيا»، وناقشت الدكتورة كلارا فانكرنبيك من المركز الطبي بجامعة أمستردام «اكتشافات أمراض الجهاز العصبي الأيضية: ترجمة البيانات الضخمة إلى نتائج أفضل». وتناول نائب المدير التنفيذي في مركز الملك عبدالله الدولي للبحوث الطبية الدكتور ماجد الفضل، الفرص والتحديات التي واجهها «تسلسل الجيل القادم في عصر الأخطاء الأيضية الوراثية». وستركز فعاليات اليوم الثاني والأخير على المحاضرات التي أجراها نخبة من الباحثين المتميزين حول «وراثيات الإعاقة الذهنية»، وتبني «أساليب منهجية في عصر الجيل القادم للتسلسل الجيني». ويشارك في المؤتمر أكثر من 400 مشارك من مختلف المؤسسات العالمية في مجال علم الوراثة البشرية.