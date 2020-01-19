"الأرصاد" يكشف أعلى معدل سقوط أمطار على الدولة خلال 3 سنوات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أن عام 2017 سجّل أعلى معدل سقوط أمطار على الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغ 107.7 مم، مقابل 46.5 مم في عام 2018، فيما بلغ معدل سقوط الأمطار خلال العام الماضي، 101.1 مم، موضحاً أن إجمالي عدد طلعات الاستمطار التي نفذها المركز خلال عام 2018، بلغ 184 طلعة، مقابل 247 طلعة عام 2019، وأخيراً 22 طلعة منذ بداية العام الجاري.

وأكد المركز خلال فعاليات النسخة الرابعة من الملتقى الدولي للاستمطار، الذي انطلق صباح اليوم، في أبوظبي أنه استبق تنفيذ برنامج الاستمطار، بإجراء ما يزيد على 200 تجربة عشوائية على تلقيح السحب، في مناطق مختلفة ومتنوعة، ووضع نتائجها تحت الدراسة، فتبيّن التأثير الإيجابي لعمليات الاستمطار وفعاليتها، مشدداً على أن كافة التجارب أثبتت أن معدلات وأنواع السحب داخل الإمارات تصلح تماماً لعمليات الاستمطار، وستحقق الفائدة الاقتصادية المأمولة.