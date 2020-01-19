«الأرصاد»: طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً وبارد ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل، وصباح الإثنين والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وذكر المركز في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏س، وتصل إلى 38 كم/‏س.

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:49 والمد الثاني عند الساعة 20:22، كما أن الجزر الأول سيحدث عند الساعة 14:38، والثاني عند الساعة 01:41.

وأشار المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:20، والمد الثاني عند 05:04، أما الجزر الأول فسيحدث عند الساعة 11:27، والثاني عند الساعة 23:28.