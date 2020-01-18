3686 أسرة يدعمها «الهلال الأحمر» في عجمان بـ 10.9 ملايين درهم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أنهى مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان أنشطة العام الماضي 2019 بدعم 3686 أسرة، بواقع 16 ألفاً و234 مستفيداً. وتنوعت مشروعات الدعم بين إنسانية وطبية وموسمية وأخرى مخصصة لذوي الهمم وطلاب العلم وغيرهم، بقيمة إجمالية 10 ملايين و969 ألفاً و633 درهماً.

وراوح الدعم الطبي المقدم للأسر المستفيدة في عجمان بين الأدوية العلاجية، والعمليات الجراحية داخل الدولة، واستكمال العلاج الإشعاعي، والعلاج الطبيعي، وأدوية المصابين بالسرطان، والتهاب الكبد الوبائي، إضافة إلى أمراض الكلى والمسالك البولية، وغيرها، واستفاد من الدعم نحو 194 أسرة، بعدد أفراد يبلغ 665 نسمة، وبقيمة اجمالية بلغت ثلاثة ملايين، و107 آلاف و793 درهماً.

وقال مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان سيف إبراهيم النعيمي: «سنقدّم في 2020 ما يعزّز ريادة الهيئة في العمل الإنساني الخيري».

واستفاد 2008 أسر من المشروعات الموسمية التي نفذها المركز، وتضمنت المواد المقدمة المير الرمضاني، والمواد العينية، وتوزيع الأضاحي، وزكاة المال، وغيرها من المشروعات الأخرى، وذلك بقيمة إجمالية زادت على 920 ألف درهم.

وفي إطار مشروعات دعم ذوي الهمم التي ينفذها المركز، استفادت 40 أسرة بواقع 194مستفيداً من مشروعي دفع الرسوم الدراسية للطلبة ذوي الهمم، وتوفير الاحتياجات الخاصة الأساسية، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعين ما يزيد على 460 ألف درهم.