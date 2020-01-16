المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مواقف

طالب مقيمون في أبوظبي بمزيد من المرونة في تطبيق مخالفات المواقف، خصوصاً بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الإمارات الأخرى، حيث يجهل الكثير من أصحابها، التفريق بين مواقف السكان وتلك المخصصة للزائرين، ما يعرّضهم لمخالفات على الرغم من وضعهم تذكرة رسوم مواقف.

أسعار

تساءل قرّاء يتابعون موقع وزارة الاقتصاد، عن سبب غياب زاوية مخصصة لتحديد أسعار سلع غذائية مختارة، في منافذ بيع على مستوى الدولة، واختفائها عن الموقع، مشيرين إلى أن وجودها كان مفيداً لهم، إذ كانوا يسترشدون بها للمقارنة بين أسعار منافذ البيع المختلفة.

«سالك»

قال سائقون إنهم كانوا يتلقون في السابق رسائل نصية تظهر رصيدهم المتوافر في حساب «سالك»، كلما عبروا بوابات التعرفة المرورية، لكنها تقتصر حالياً على التنبيه بانتهاء الرصيد فقط وضرورة إعادة التعبئة، متسائلين عن السبب.

مرور

لاحظت قارئة وهي تقود مركبتها في شارع المستقبل، في «سيتي ووك2»، توقّف سيارات بشكل مفاجئ على جانبي الشارع، في أماكن غير مخصصة للوقوف، مطالبة الجهات المختصة بإنشاء أكثر من موقف على جانبي الشارع، حتى لا يعوق توقف السيارات حركة السير، خصوصاً أن الشارع تتعدد به الإشارات المرورية، ما يبطئ من حركة السير فيه.

كورنيش

يشهد كورنيش خورفكان بعد تطويره إقبالاً لافتاً من الزوّار، خصوصاً بعدما أصبح يضم مجموعة متعددة من المقاهي التي تجذب المرتادين، فضلاً عن اعتباره متنفساً لأبناء المنطقة الشرقية.

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