إغلاق 12 منشأة في عجمان العام الماضي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أنها أغلقت خلال العام الماضي 12 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الاشتراطات البيئية، ووجهت 1800 إنذار بضرورة تعديل الوضع البيئي، وأصدرت 100 مخالفة بحق المنشآت التي لم تلتزم بالإنذارات وتعديل الأوضاع حسب المدة الزمنية المطلوبة منها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط المهندس خالد معين الحوسني، لـ«الإمارات اليوم» إن «قسم الرقابة البيئية وضع خطة خاصة بالتفتيش على المنشآت حسب الأنشطة وخطورتها منذ مطلع العام الماضي حتى نهايته للحفاظ على البيئة والأفراد».

وتابع أنه «تم عمل جولات تفتيشية متخصصة في مجال حماية البيئة والرقابة البيئية، منها حملة على منشآت صهر المعادن، ومنشآت صناعة البلاستيك، وتكرير الزيوت وصناعة زيوت التزليق».

وأفاد بأن هذه الحملات المتخصصة أسفرت عن توجيه 1800 إنذار بضرورة تعديل الوضع البيئي، و100 مخالفة تم إصدارها للمنشآت غير الملتزمة بالإنذارات، وإغلاق 12 منشأة إغلاقاً مؤقتاً لحين تعديل الوضع البيئي الخاص بها.