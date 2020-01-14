بلدية عجمان توجه بإنجاز جميع معاملات أهالي مصفوت والمنامة دون زيارة مركز سعادة المتعاملين

المصدر: الامارات اليوم - عجمان:

عقد المجلس الاشرافي بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان اجتماعه الثالث، الذي ترأسه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة رئيس المجلس، وبحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، نائب رئيس المجلس مدير عام الدائرة، والأعضاء المستقلين، وهم م. خليفة الجراح، والسيد عبدالعزيز الجسمي، والسيد إبراهيم الحمادي، ومريم الشرفاء، وبحضور الأعضاء التنفيذيين، وأمين سر المجلس إبراهيم الريامي.



واستعرض الاجتماع توصيات الاجتماعات السابقة، ونتائج المؤشرات القطاعية ومؤشرات الأجندة الوطنية التنافسية للربع الثالث للعام المنصرم 2019، إضافة لعرض تقرير المتسوق السري وتقرير الاستدامة الأول والكتيب الإحصائي.

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل الاجتماع أن جميع المؤسسات والدوائر في دولة الإمارات العربية المتحدة تسير وفقاً لرؤى القيادة الحكيمة، وتعمل حالياً على مواءمة مبادراتها مع مبادرة الاستعداد للخمسين، موجهاً الجميع بتدشين مشاريع الرائدة التي تتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة، وتحقق أهدافها المنشودة.

واستعرض الاجتماع نتائج المؤشرات القطاعية للدائرة، حيث تمكنت الكفاءات المؤهلة من تحقيق ما نسبته 93.36% من مستهدفات المؤشرات القطاعية، والتي تتضمن مؤشر ربط المنشآت بشبكة الصرف الصحي، حيث أحرزت الدائرة نسبة مشرفة خلال الربع الثالث لعام 2019، إضافة لمؤشر الأيام ذات القراءة الجيدة لمقياس جوة الهواء، فضلاً عن مؤشر النفايات الصلبة المعاد تدويرها، وعن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مجال التراخيص، تمكنت الدائرة من حصد المركز الأول عربياً في الزمن المستغرق لاستخراج تراخيص البناء.

وأعرب عن فخره بالنتائج المحققة، موجهاً بالسعي الجاد لتحقيق الأفضل في مجال زراعة الأشجار، وتوفير بنية تحتية كاملة وشاملة، موصياً بتنفيذ دراسة شاملة عن التقاطعات المرورية والعمل على تطويرها، والتركيز على تدشين المشاريع التطويرية، بالتعاون مع وزارة تطوير للبنية التحتية، بالإضافة لفتح آفاق التعاون مع الشركات الخاصة التي أثبتت كفاءتها في صيانة الجزر الوسطية بالإمارة.

وتخلل الاجتماع عرض مبادرة المتسوق السري في عام 2019، حيث تم تنفيذ 87 زيارة على قنوات تقديم الخدمة خلال ثلاث موجات، بدأت في سبتمبر، وانتهت في يناير 20120، حيث توزعت الزيارات على القنوات حسب أوزان تم اعتمادها بناءً على عدد المعاملات لكل قناة.

ووجه الشيخ راشد بن حميد بتوفير كل الخدمات لأهالي منطقتي مصفوت والمنامة التي تعينهم على إتمام معاملاتهم في المنطقتين، دون الحاجة لزيارة مركز سعادة المتعاملين في مدينة عجمان، مبيناً أن فرق العمل يتوجب عليها تكثيف جهودها لتوفير خدمات للمتعامل في أي وقت وأي مكان.

وتطرق الاجتماع لعرض تقرير الاستدامة الأول الخاص بدائرة البلدية، والذي تم إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير لتغطية أداء الدائرة في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث تميز التقرير بالشفافية المطلقة ليغطي جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بإدارات الدائرة.

وقدم أعضاء المجلس في ختام الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات البناءة، التي تسهم في إيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان، من خلال تطوير البنى التحتية لإمارة عجمان، وفق منظمة متكاملة تراعي متطلبات البيئة والصحة والسلامة العامة.