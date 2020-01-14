تجديد تأشيرات الزيارة والسياحة دون مغادرة الدولة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن تسهيلات جديدة لزائري وسيّاح دولة الإمارات، إذ أصدرت قراراً يمنح الزائرين إذن زيارة جديداً بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة إلى مغادرة الدولة على ألّا تتجاوز مدة الإقامة بإذن الدخول للزيارة أو السياحة المتعاقبة ستة أشهر، وفقاً للضوابط المتبعة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وحثت الهيئة المتعاملين على استخدام التطبيق الذكي الخاص بها، مشيرة إلى أن التطبيق يقدم حزمة من خدمات الجنسية والإقامة والهوية التي توفر البيئة المناسبة للمستخدم، لتقديم الطلبات دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين لإكمال تقديم الطلبات.