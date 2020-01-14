المصدر: الامارات اليوم

تاكسي

أفاد ركاب يستخدمون مركبات الأجرة في دبي، بأن شركات التاكسي، لا تسمح لسائقيها بالعمل في ساعات هطول الأمطار الشديدة، وذلك خوفاً من تعطل مركباتهم بسبب تدفق المياه، الأمر الذي أدى إلى صعوبة تنقلهم خلال اليومين الماضيين.

تقاطع

رجّح سائقون أن يؤدي اكتمال تنفيذ التوسعات والتحويلات الجديدة الخاصة بتقاطع جسر الراشدية في عجمان، إلى تخفيف الازدحام، وانسياب حركة السير، علماً بأن هذا التقاطع ظل يشهد ازدحاماً متكرراً.

اختيار

طالب أولياء أمور طلبة وزارة التربية والتعليم بنشر قائمة تشمل أسماء ودرجات التقييم للمدارس الخاصة في بعض المناطق الشمالية، حتى يتسنى لهم اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم، وفقاً لتقييم الوزارة.

مصاعد

اشتكى مستأجر في عجمان من سوء صيانة البناية التي يقطن فيها، مشيراً إلى أن الإهمال وصل إلى عدم تغيير مصابيح الإنارة بالمصعد، وهو ما يجعل السكان يتنقلون في ظلام دامس، مطالباً بتدخل الجهات المعنية بالرقابة على هذه الشركات والمكاتب العقارية المعنية.

تأمين

أبدى مراجع لمستشفى خاص بالشارقة استياءه من استغلال التأمين الخاص به، عبر عمل كشفين منفصلين له في يوم واحد، لعلاجه وتشخيص حالته، مع أنه تلقى لاحقاً العلاج نفسه.

مواقف

طالب مستهلكون بمدينة خورفكان بتخصيص مواقف مركبات خاصة بهم أمام المحال الواقعة في البنايات السكنية، لصعوبة العثور على مواقف، مع الإقبال الكبير عليها.

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