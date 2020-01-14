«تعاظم الأمواج» سبب شح الأسماك في الأسواق

المصدر: سمية الحمادي ■كلباء

ألزمت الأمطار الغزيرة صيادي إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي في كلباء وخورفكان بالتوقف عن ارتياد البحر منذ يوم الأربعاء الماضي، ما نتج عنه انخفاض كمية الأسماك في الأسواق بنسبة 70%.

وأفاد رئيس لجنة الصيد والصيادين بالمنطقة الشرقية ورئيس جمعية صيادي الأسماك في دبا الفجيرة، سليمان الخديم، بأن صيادي إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية امتنعوا عن ارتياد البحر منذ يوم الأربعاء الماضي استجابة للتعميم التي أصدرته قوات حرس السواحل، تحذر فيه من دخول البحر وممارسة الصيد نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة، إذ تتعرض المنطقة لرياح نشطة محملة بالغبار في بعض المناطق.

وأشار إلى أن أسواق الأسماك في المنطقة الشرقية تعاني شحاً في كميات الأسماك، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار الأسماك، لافتاً إلى أن الصيادين كانوا حذرين من ارتياد البحر نتيجة الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة، ما قد يتسبب في إتلاف قواربهم ومستلزمات الصيد الخاصة بهم وتعرضهم للخطر.

من جانبه، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن الأمطار ليست السبب الرئيس الذي يؤثر في قرار منع خروج الصيادين لرحلات الصيد المعتادة إنما ظاهرة «تعاظم الأمواج» التي تعني ارتفاعاً غير طبيعي في مستوى مياه البحر نتيجة لدفع الرياح للأمواج التي يكون ارتفاعها من سبعة إلى 10 أمتار، والتي تكون بمثابة مبنى من طابقين، مشكلةً خطراً كبيراً على حياة الصيادين. وأشار إلى أن ارتياد البحر في أوقات سوء الأحوال الجوية واضطراب التيارات البحرية يشكل خطراً كبيراً على سلامة الأشخاص، لافتاً إلى أهمية متابعتهم -قبل توجههم للبحر- حالة الطقس لمعرفة حركة أمواج البحر والأماكن المناسبة للسباحة.



