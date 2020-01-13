"الأرصاد": "ثلوج آخر الليل" قد تظهر غداً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم، مع عودة فرص سقوط الأمطار بعد الظهر والمساء، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، منوهاً إلى احتمال سقوط أمطاراً متجمدة (ثلوج) على قمم الجبال آخر الليل وحتى صباح غداً.

وأفاد المركز بأن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون متوسط يصبح مضطرب الموج من بعد الظهر في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأربعاء سيظل غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار فرص سقوط الأمطار نهاراً، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تصبح الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية على البحر غرياً، تكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج خاصة شمالاً، يصبح متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي، فيما يبقى مضطرب الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الخميس سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، على أن تزداد الرطوبة النسبية آخر الليل حتى صباح الجمعة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب يصبح متوسط الموج في بحر عمان.