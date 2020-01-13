1.3 مليون متر مكعب مياه تم سحبها بدبي خلال 24 ساعة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها تلقت، حتى عصر أمس، أكثر من 5700 بلاغ تتعلق بتجمعات أمطار، عالجت منها أكثر من 4560 بلاغاً، مشيرة إلى أنها سحبت نحو 1.3 مليون متر مكعب من المياه خلال 24 ساعة.

وقال مدير إدارة شبكة محطات معالجة الصرف في البلدية، محمد الريس، لـ«الإمارات اليوم»، إن البلاغات توزعت على جميع مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن هناك مناطق كان بها تجمعات أكثر، كمردف وأم سقيم، لكن تم التعامل معها وحل المشكلة.

وذكر أن أكبر كمية هطول أمطار على دبي سجلت فجر السبت، حيث بلغ المعدل 150 ملم/‏‏‏الساعة، موضحاً أن البلدية خصصت 3000 عامل وفني وموظف للتعامل مع تجمعات الأمطار، مع استخدام 40 صهريجاً، إضافة إلى 34 مضخة ديزل لسحب المياه.

وأكد أن دبي لم تشهد حالة انسداد في فتحات تصريف الأمطار.