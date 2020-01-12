"الأرصاد" تحذّر: ذروة جديدة للأمطار خلال يومين

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع استمرار احتمالية سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأبلغ المركز "الإمارات اليوم" بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي شرقاً وشمالاً، وامتداد مرتفع جوي سطحي غرباً، يصاحبه امتدد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن حالة عدم الاستقرار ستخف حدتها اعتباراً من غداً، لتقتصر على سقوط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية، على أن تعود مجدداً اعتباراً من مساء الثلاثاء، لتصل ذروتها الأربعاء، الذي يشهد سقوط أمطار مختلفة الشدة في مختلف أنحاء الدولة.

وشهدت الدولة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حالة من عدم الاستقرار الجوي، تمثلت في سقوط أمطار مختلفة الشدة، مصحوبة ببرق ورعد، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واضطراب في البحر.