53.3 ألف منحة زواج صرفتها وزارة تنمية المجتمع منذ العام 1993

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أشارت بيانات وزارة تنمية المجتمع الى تلقيها 100 طلب للحصول على خدمة منح الزواج منذ مطلع العام أي خلال الـ 12 يوم الماضية، الأمر الذي يشير الى طلب تكوين ما يقارب 10 أسر إماراتية يوميا على أقل تقدير، في وقت بلع فيه عدد منح الزواج التي صرفتها وزارة تنمية المجمع للمواطنين المستحقين لها منذ بدء تفعيل الخدمة في العام 1993 وحتى مطلع العام الحالي 53 ألف و325 منحة، وذلك وفقا لأحدث البيانات التي كشفت عنها الوزارة عبر موقعها الالكتروني.

وتهدف خدمة منح الزواج الى تقديم الدعم المادي للمقبلين على الزواج من أجل المساهمة في تكوين أسرة اماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة.

وتقدم الوزارة منح الزواج تنفيذا لبنود القانون الاتحادي رقم 47 الصادر في العام 1992. وتقدم المنحة للشباب المواطنين المقبلين على الزواج ضمن مسارين متوازيين أحدهما يوفر الدعم المالي للتمكن من ايفاء تكاليف الزواج وتأمين متطلباته، فيما المسار الثاني يركز على توعية الشباب والتأكد من انهم على بينة من حجم واهمية المسؤوليات الاسرية التي ستلقى على عاتقهم بعد الزواج.

وتبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم تمنح مرة واحدة. يشترط في الحصول على المنحة ان أن يكون مقدم طلب المنحة هو وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إن وجد. وتتضمن الشروط أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي.

ويمكن تقديم طلب المنحة عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكية، حيث تبدأ أولى خطوات التقديم بإنشاء ملف شخصي من خلال التسجيل على الموقع، ثم يتم تحميل الوثائق والمستندات المطلوبة بعد الاطلاع على الشروط والضوابط.