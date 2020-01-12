المري: منظومة عمل ضمن مسار خدمات المواطنين

المصدر: دبي - وام

ترأس القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين اللواء عبدالله خليفة المري، اجتماعاً بحضور مدير عام هيئة تنمية المجتمع أحمد عبدالكريم جلفار، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، ضمن اجتماعات مسار خدمات المواطنين، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أمر بها سموه ضمن قرارات تشكيل «مجلس دبي» مع بداية العام الجديد.

واطلع المري، خلال الاجتماع، على الخدمات التي تقدمها كل من الهيئة والدائرة للمواطنين على مستوى إمارة دبي وعلى مستوى الدولة ككل، وهيكلية العمل، بهدف وضع خطط مستقبلية تلبي طموح القيادة وتطلعاتها بما يحقق المستهدفات المرجوة من مسار خدمات المواطنين.

وقال اللواء المري، إن «هذا الاجتماع يمثل الخطوة الأولى نحو تأسيس منظومة عمل وسياسات ترتقي لأهداف الحكومة ضمن مسار خدمات المواطنين، وإنهم يعملون بروح الفريق الواحد وجهود حثيثة لتحقيق أهداف المسار في إيصال خدمات ذات جودة متميزة وفق أعلى المعايير العالمية».

وأكد أنهم يعملون وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين، مستشهداً بقول سموه «إن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخاءها أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة مع سعيها الدائم لتوفير مقومات الحياة الهانئة والكريمة لكافة أفراد المجتمع، بينما يشكل توفير المسكن الملائم إحدى أهم الأولويات نظراً لكونه يشكل الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي».

هيكلة العمل بهدف وضع خطط مستقبلية تلبي طموح القيادة وتطلعاتها.