المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كذبة

دافع متهم آسيوي بتزوير قسيمة الإقامة الملصقة بجواز سفره عن نفسه بادعائه أن ابنه الصغير هو الذي نزعها عن طريق الخطأ، لكن خبير المستندات أثبت أن القسيمة زُوّرت بحرفية، وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

بستنة

أثنى سكان في منطقة الصفا بدبي على أعمال البستنة التي أنجزت حديثاً على امتداد شارع أم عمارة، وعلى الدوارات الموجودة في الشارع، وقالوا إنها أضفت منظراً جميلاً على شارع حيوي في المنطقة.

تأمين

اقترح مراجعون لمستشفيات خاصة عمل ربط إلكتروني لأنظمة الأطباء والتأمين الصحي، بحيث يرسل طلب الموافقة مباشرة لشركة التأمين بمجرد كتابته من الطبيب، وذلك للحد من طوابير الانتظار على منافذ المحاسبين، التي تتجاوز الساعة في بعض الأحيان.

بنوك

اشتكى متعاملون مع بنوك محلية تلقيهم اتصالات من بنوك أخرى لا تربطهم بها أية صلة، لتلقي عروض خاصة حول قروض وتمويلات بنكية، وأعربوا عن استيائهم من تداول أرقامهم ومعلوماتهم الخاصة من دون إذنهم.

أبراج

لاحظ سكان وجود أبراج التقوية الخاصة بالإرسال للهواتف المتحركة فوق المباني السكنية مباشرة، مستفسرين على مخاطر ذلك، ومطالبين بالتحقق من الأمر.

تفحيط

طالب قاطنون في منطقة الورقاء بدبي بزيادة الدوريات الأمنية للحد من ظاهرة «التفحيط» التي يمارسها شبان في المنطقة، خصوصاً خلال ساعات الليل، لافتين إلى الإزعاجات التي تحدثها هذه الممارسات بالقرب من المناطق السكنية.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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