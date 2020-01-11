انخفاض جديد في «الحرارة».. وأمطار مختلفة الشدة حتى الثلاثاء

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار سقوط الأمطار، اليوم، خصوصاً على المناطق الشمالية والشرقية، وبعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن السحب تقل تدريجياً مع ساعات المساء. ورجح سقوط مياه متجمدة وثلوج على قمم الجبال.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن الدولة ستتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي، نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، تصاحبه كتلة هوائية باردة، يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، ما يؤدي إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات، وعلى مناطق متفرقة من الدولة.

وأفاد المركز بأن حدة الحالة الجوية ستخف غداً، بوجه عام، ليكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، مؤكداً حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واحتمال سقوط بعض المياه المتجمدة أو الثلوج على قمم الجبال.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحياناً على البحر، تراوح سرعتها بين 30 و45 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يبقى مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وأكد أن طقس الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع استمرار احتمالية سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يصبح مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية، الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، تراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

- طقس الإثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً

على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية.