المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مياه

تلقّى سكان في عجمان رسالة نصية من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أمس، عبر الهواتف الجوالة، تعلمهم فيها بأن كميات المياه الموزعة ستتأثر لمدة 24 ساعة، بسبب أعمال الصيانة، داعية إياهم إلى ترشيد استهلاك المياه في هذه الفترة.

عبور

لاحظ سائقون عدم التزام بعض العمال الذين يقومون بتنفيذ أعمال البستنة والتحسينات في الطرق بقواعد عبور المشاة، وطالبوا بتوعيتهم بقواعد سلامة المرور تحاشياً لمخاطر تعرّضهم لحوادث.

مدفوعات

دعا مستهلكون اقتصادية دبي إلى مكافحة ظاهرة تشجيع المحال للمستهلكين على الدفع نقداً، مقابل منحهم حسماً على القيمة، وهو ما لا يتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المدفوعات الإلكترونية، والتحول إلى مدينة ذكية.

دفع

تشهد تجربة الدفع الذاتي في فروع عدة لمتجر «كارفور» في دبي نجاحاً لافتاً وقبولاً، وفقاً لمستهلكين قالوا إن هذا الخيار يمكنهم من إتمام التسوق والدفع بسرعة، داعين إلى تعميم الخدمة نفسها، في فروع «كارفور» الأخرى بالدولة.

مشاة

قال قراء إنهم يضطرون إلى الانتظار لبعض الوقت أمام ممرات المشاة المخصصة لهم، حتى يتسنى لهم قطع الطرقات، نتيجة للسرعات العالية للمركبات، وعدم التزام السائقين بالأنظمة واللوائح المرورية، مقترحين وضع إشارات ضوئية، حتى يتمكنوا من العبور بطريقة آمنة.

دراجات

أفاد قراء يسكنون في الشارقة بأن ركاب دراجات هوائية، خصوصاً من جنسيات معينة، يقتحمون الشوارع بطريقة خطرة، وقد يقطعون الإشارات الحمراء، أو يتوقفون في الشارع من دون تقدير لمدى خطورة هذا الفعل، داعين إلى مراقبتهم حماية لجميع مستخدمي الطرق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com