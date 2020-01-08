مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة «مدني الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، أمس، في مقر المجلس، مشروع مواد قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني والمحال من قبل المجلس التنفيذي للمجلس الاستشاري.

وتبادلت اللجنة الرأي مع مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، العقيد سامي خميس النقبي، واستمعت لمختلف الأعمال والمهام التي تتولاها الإدارة بحكم دورها الحيوي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما اطلعت اللجنة على مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم سير العمل بالإدارة العامة للدفاع المدني، من حيث الاختصاصات والأهداف والصلاحيات.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون، ورفعه في تقرير مفصل للعرض على المجلس في جلسته المقبلة.