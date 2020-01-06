المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حفر

لاحظ سكان في منطقة الخان الجديدة بالشارقة، ظهور عدد من الحفر بإسفلت الطريق الرئيس الموازي لشارع الاتحاد بالمنطقة المقابلة لمركز سفير مول، وذلك تأثراً بمياه الأمطار التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية.

بنوك

لاتزال بعض البنوك في الدولة، تطلب الجواز الأصلي، لإتمام بعض المعاملات، على الرغم من الإعلان عن اعتماد الهوية كوثيقة رسمية في المعاملات البنكية منذ فترة طويلة، ووفقاً لبعض القراء فإن بنوكاً ترفض حتى صور الجواز المصدقة، وتشترط إحضار الجواز الأصلي.

محطات

قال سائقو سيارات، إن افتتاح محطات جديدة لتوزيع الوقود تابعة لـ«إينوك» بمناطق مختلفة في الشارقة أخيراً، أسهم في القضاء على مظاهر الازدحام التي كانت تشهدها محطات في بعض المناطق سابقاً، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

تأخير

اشتكى مستهلك التأخير وطول الفترات التي تستغرقها إدارة خدمة ما بعد البيع لمنتجات «الأون لاين» التابعة لمراكز «كارفور»، في التعامل مع ملاحظات وشكاوى المستهلكين، التي تتجاوز في بعض الأحيان 30 يوماً، من دون إنجاز حلول للشكاوى المقدمة.

طوابير

عانى متعاملون مع متنزه الألعاب «أي إم جي عالم من المغامرات» في دبي، طول فترة الوقوف بطوابير على شباك التذاكر، وذلك على الرغم من الشراء المسبق لقسائم المتنزه عبر مواقع إلكترونية للتذاكر، داعين إلى توفير منافذ تتيح المسح السريع لقسائم الشراء وطبع التذاكر للمتعاملين، الذين يشترون قسائم الدخول عبر المواقع الإلكترونية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com