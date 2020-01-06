انطلاق «المنتدى الحضري العالمي العاشر» الشهر المقبل

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «دائرة البلديات والنقل» في أبوظبي، أمس، عن انطلاق الدورة العاشرة من «المنتدى الحضري العالمي»، المؤتمر الأول في العالم حول المدن المستدامة، الذي يقام لأول مرة على مستوى المنطقة العربية في أبوظبي، خلال الفترة من الثامن إلى 13 فبراير المقبل، تحت شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار»، حيث يضع المنتدى للمرة الأولى عناصر الثقافة والإبداع والابتكار ركائز أساسية للحوار حول حيوية واستدامة المدن. ويوفر المنتدى منصّة دولية لصنّاع القرار على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين في مجال العمارة الصديقة للبيئة، لتبادل خبراتهم حول مفهوم «المدن الذكية»، والتوجهات المستقبلية للتطوّر الحضري، ورفع مستوى الوعي حول العمران المستدام.