المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مخالفات

راجع القيادة العامة لشرطة عجمان، في اليوم الأخير من 2019، عدد كبير من المتعاملين، للاستفادة من التخفيضات على المخالفات المرورية، مع أن التخفيض كان فقط عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.

وجبات

لاحظ زبائن في مطعم وجبات سريعة عالمي ومعروف، عدم ارتداء بعض الموظفين القفازات في اليد، خصوصاً عند تعبئة «البطاط المقلية»، وطالبوا بفرض رقابة على ذلك.

تنظيم

تمكن عشرات الآلاف من الجمهور الذي حضر عروض الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد في دبي، في العديد من المناطق، من الوصول إلى منازلهم في أوقات قصيرة نسبياً، وأقل مما توقعه كثيرون، الأمر الذي يعود إلى التنظيم الجيد من الجهات المعنية.

نفق

رصد سائقون في العديد من مناطق الدولة تجاوز بعض المركبات السرعة داخل الأنفاق، والمحددة غالباً بما لا يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة، الأمر الذي يشكل تهديداً على حياتهم، مقترحين وضع رادارات عدة داخل النفق لضبط المخالفين.

دهون

أصرّ زبون لمطعم متخصص في الأكلات الشعبية على إعادة وجبته، واسترجاع ثمنها، بسبب امتلائها بنسبة كبيرة من الدهون على حساب اللحم، خصوصاً أن سعر الوجبة مرتفع.

عروض

لاحظ قراء تعمد بعض محال الألبسة الإعلان عن عروض «غير واضحة»، وعدم تحديد المنتجات المشمولة في تلك العروض، ما يضع البعض في حالة من الإرباك والحرج، خصوصاً عند التوجه إلى صناديق الدفع، واكتشاف أن العديد من المنتجات التي اشتروها غير مشمولة بالخصومات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com