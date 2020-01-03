الطقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 16 و26 كم/‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:18، والثاني عند الساعة 7:32، والجزر الأول عند الساعة 12:13، والثاني عند الساعة 00:19.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:58، والمد الثاني عند الساعة 3:15، والجزر الأول عند الساعة 10:15، والجزر الثاني عند الساعة 20:29.