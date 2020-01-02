محمد بن راشد: شكراً.. لفريق عمل دبي

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشكر لكل من أسهم في تنظيم احتفالات دبي بالعام الجديد، مؤكداً سموه أنها حققت النجاح.

ونوه سموه، في تغريدة نشرها أمس على «تويتر»، بالدور الذي لعبه فريق عمل دبي، المكون من العاملين في التنظيم، والتنقل، والحماية، والإعلام، وتوفير السلامة للجميع، مرفقاً عباراته بإشارة إعجاب، وصور من الاحتفالات.

وأضاف سموه أن أكثر من مليوني إنسان احتفلوا في شوارع دبي بقدوم عام 2020، كما تابع أكثر من مليار مشاهد احتفالات الإمارة بهذه المناسبة.

وقال في تغريدته: «احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم عام 2020. احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي. وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضاً. شكراً لكل من ساهم في التنظيم.. والتنقل.. والحماية.. والإعلام.. وتوفير السلامة للجميع. شكراً لفريق عمل دبي».