طقس اليوم صحو إلى غائم

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأربعاء على معظم المناطق الداخلية وبعض المناطق الساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وذكر المركز أن حركة الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تراوح ما بين 18 و28 كم/‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:27، والثاني عند الساعة 05:38، والجزر الأول عند الساعة 09:35، والثاني عند الساعة 22:34.

ونوه بأن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:12، والثاني عند الساعة 01:25، والجزر الأول عند الساعة 18:38، والثاني عند الساعة 08:00.