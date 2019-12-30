«طرق الشارقة» تنجز الطرق المؤدية إلى «حرة الحمرية»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

قال رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف صالح السويجي، إن الهيئة أنجزت الطرق المؤدية إلى المنطقة الحرة بالحمرية، بكلفة 70 مليون درهم.

وأضاف، أثناء افتتاح الطريق الجديد أمام حركة السير، أن المشروع سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، وسيجذب إليها شرائح أكبر من المستثمرين والزوار الراغبين في الاستفادة من المشروعات الحيوية الجديدة، لاسيما أن الاهتمام بالبنى التحتية هو أساس جذب الفرص الاستثمارية والمشروعات الحيوية. كما أنه يدعم جهود وتوجهات الإمارة لاستقطاب استثمارات نوعية تضيف إلى بيئة العمل الكثير.

وتابع أن المشروع يشتمل على إنشاء مجموعة من الطرق التي تعمل على ربط المنطقة الحرة بالحمرية بكل من شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، لتسهيل حركة تنقل الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة بالحمرية.