108 مليارات درهم مساعدات إماراتية لـ 42 دولة خلال 5 سنوات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن إجمالي قيمة المساعدات الخارجية للدولة، تجاوز الـ28.5 مليار درهم، واستهدف 42 بلداً، خلال العام الماضي، موضحة أن القيمة الإجمالية للمساعدات التنموية المقدمة من الدولة على مدار السنوات الخمس، بلغت 108 مليارات و72 مليون درهم.

وأكدت الوزارة أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية، المقدمة من الإمارات للبلدان الأقل نمواً، مثّلت أكثر من نصف إجمالي المساعدات الخارجية، ما يثبت التزام الدولة الراسخ بالقضاء على الفقر في العالم.

وتفصيلاً، أعلنت الوزارة أن إجمالي قيمة المساعدات الخارجية للدولة، التي استهدفت 42 بلداً حول العالم، تجاوز الـ28.5 مليار درهم (7.79 مليارات دولار أميركي)، خلال العام الماضي، مشددة على التزام الدولة المعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة.

وأشارت الوزارة - في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس، عن حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات - إلى نجاح الدولة للعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته 0.7% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتة إلى أن نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، بلغت نحو 0.93%، ما يجعل الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.

وذكر التقرير أنه وفقاً لبيانات لجنة المساعدة الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن عام 2018 يتميّز بأنه يشهد للمرة الأولى احتساب المساعدات الإنمائية الرسمية، باستخدام المنهجية الجديدة التي وضعتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المتفق عليها من أعضاء اللجنة في عام 2014.

وقال التقرير: بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية المقدمة من الإمارات خلال الأعوام من 2016 إلى 2018، لجميع فئات المساعدات (الإنسانية والتنموية والخيرية)، 69.59 مليار درهم (18.95 مليار دولار)، بمتوسط 23.20 مليار درهم (6.32 مليارات دولار) لفترة السنوات الثلاث، وبهذا تكون المساعدات الخارجية المقدمة من الإمارات عام 2018 حققت نمواً بنسبة 53% عن العام 2017، لتسجل ثاني أعلى عام على مدى الأعوام الخمسة السابقة في احتساب المساعدات الإنمائية الرسمية فقط.

وأضاف: بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإماراتية على مدى ثلاث سنوات، 46.25 مليار درهم (12.59 مليار دولار)، ومع ذلك تعد القيمة الإجمالية للمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الإمارات خلال عام 2018 أقل بنسبة 12% من العام السابق، ويعزى ذلك جزئياً إلى منهجية احتساب المساعدات الإنمائية الرسمية الجديدة المطبقة ابتداء من عام 2018، وعلى الرغم من هذا يعد الاتجاه العام لقياس المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي للدولة، خلال الفترة نفسها أعلى بكثير من النسبة الدولية المستهدفة، المحدّدة بمقدار 0.7%، إذ بلغت 0.93%.

وأشار التقرير إلى أنه بالعودة إلى العام الأول الذي وصلت فيه الإمارات إلى هذه النسبة العالمية المستهدفة (عام 2013)، فإن متوسط ما قدمته الدولة من نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي على مدى السنوات الست الماضية، يثبت التزام الإمارات الراسخ بالقضاء على الفقر في العالم، وتحقيق خطة التنمية المستدامة، بمتوسط بلغ 1.16% من المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي، خلال الأعوام من 2013 إلى 2018.

وفي ما يتعلق بإجمالي المساعدات المدفوعة للبلدان الأقل نمواً، ونسبتها من الدخل القومي الإجمالي للدولة، أفاد التقرير بأنه وفقاً لبيانات لجنة المساعدة الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد انخفضت قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة عام 2018 من المانحين الرسميين بمقدار 2.7% عن تلك المقدمة عام 2017، إذ انخفضت القيمة الفعلية للمساعدات الإنمائية الرسمية ثنائية الأطراف الموجهة إلى البلدان الأقل نمواً بمقدار 3% عن عام 2017.

وأوضح أنه نظراً إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية تشكل ما يزيد على ثلثي التمويل الخارجي الموجه إلى البلدان الأقل نمواً، فإن الانخفاض الملاحظ في قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان الأقل نمواً يُعد أمراً مثيراً للقلق.

وأورد التقرير أنه إدراكاً من الإمارات للأزمات والمحن التي تمر بها الفئات الأكثر هشاشة والضرورة الملحّة العاجلة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، تواصل حصة المساعدات الخارجية المقدمة من الدولة لمصلحة البلدان الأقل نمواً ارتفاعها سنوياً.

وقد سجلت ذروة ارتفاعها فارقاً كبيراً في عام 2018، إذ مثلت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية، المقدمة من الإمارات للبلدان الأقل نمواً، أكثر من نصف إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية، بقيمة وصلت إلى 14.72 مليار درهم (4.01 مليارات دولار)، ووصلت قيمة المساعدات الخارجية المقدمة من الإمارات لمصلحة البلدان الأقل نمواً على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى 32.18 مليار درهم (8.76 مليارات دولار).

وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية، فقد بلغت قيمتها 10.19 مليارات درهم (2.78 مليار دولار). ومثلت، حسب التقرير، 73% من إجمالي المساعدات الممنوحة عام 2018، وما يعادل 0.66% من قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي، المقدمة عام 2018، إضافة إلى ارتفاع قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية الموجهة إلى البلدان الأقل نمواً خلال عام 2018، بما يوازي أكثر من ضعف مدفوعات الإمارات الموجهة إلى الفئة نفسها في عام 2017، أو ما يعادل زيادة بمقدار 158%.

وقال التقرير: منذ عام 2015 الذي حققت فيه الإمارات للمرة الأولى النسبة العالمية المستهدفة، بتوجيه ما يوازي 0.15% إلى 0.20% من نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي لمصلحة البلدان الأقل نمواً، بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الإمارات لمصلحة هذه الفئة من الدول 23.17 مليار درهم (6.31 مليارات دولار)، بينما بلغت قيمة التزامات المساعدات الإنمائية الرسمية التي أعلنت الإمارات تقديمها خلال عام 2018 لمصلحة البلدان الأقل نمواً 1.36 مليار درهم (371.3 مليون دولار)، أي ما يزيد على ثلث إجمالي التزامات المساعدات الإنمائية الرسمية التي أعلنتها الإمارات خلال العام نفسه.

3 فئات للمساعدات

تحدث تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن فئات المساعدات، مبيناً أن المساعدات الخارجية تنقسم إلى ثلاث فئات: تنموية، إنسانية، خيرية.

وأضاف أن المساعدات التنموية تشير إلى البرامج التي تهدف إلى تحسين الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية، بينما تشير المساعدات الإنسانية إلى الأنشطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بما فيها الاستجابة لحالات الطوارئ وعمليات الإغاثة، فيما تشمل المساعدات الخيرية المشروعات ذات الطابع الديني أو الثقافي.

وذكر التقرير أنه استمراراً لمنهجيتها في تقديم مساعداتها الخارجية، مثلت المساعدات التنموية، أو البرامج التي تسهم في تحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من الإمارات، ما يصل إلى 80% من إجمالي مساعداتها الخارجية المقدمة خلال عام 2018، بينما مثلت المساعدات الإنسانية، أي الجهود المبذولة في سبيل إنقاذ الأرواح، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ وعمليات الإغاثة، نحو 18% من إجمالي مساعداتها الخارجية، وهي النسبة العليا على مدى أكثر من خمس سنوات، في حين وصلت قيمة المدفوعات الموجهة لمصلحة مشروعات ذات طابع ديني أو ثقافي، التي يُشار إليها في هذا التقرير كمساعدات خيرية، إلى 615.7 مليون درهم (167.6 مليون دولار)، بما يمثل النسبة المتبقية من إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة خلال عام 2018.

وقال: تجاوزت القيمة الإجمالية للمساعدات التنموية المقدمة من الإمارات، على مدار خمس سنوات، ما يربو على 100 مليار درهم، وتحديداً 108.72 مليارات درهم (29.60 مليار دولار)، وبالمثل بلغت مساعداتها الإنسانية المقدمة خلال الفترة نفسها، من عام 2014 إلى 2018، قيمة كبيرة، إذ وصلت إلى 13.08 مليار درهم (3.56 مليارات دولار).

وأضاف التقرير: تتماشى قيم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الإمارات مع هذا الاتجاه، إذ بلغت نسبتها 86% خلال الأعوام من 2014 إلى 2018، تم توجيهها إلى مصلحة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العالمية. ومع هذا، وعلى الرغم من استمرار حصول المساعدات التنموية على نصيب الأسد، خلال عام 2018، فإن نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية الإنسانية تجاوزت 30% من المساعدات الإجمالية.