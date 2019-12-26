طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجهٍ عام، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتوقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية 15 - 25 كم/‏‏‏س تصل إلى 35 كم/‏‏‏س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والمد الثاني عند الساعة 02:41.، والجزر الأول عند الساعة 19:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:53. كما توقّع المركز أن يكون بحر عمان خفيف الموج إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58 والمد الثاني عند الساعة 22:47، والجزر الأول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.