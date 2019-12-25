طقس غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة غرباً، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية. كما توقع المركز أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون حركتها شمالية غربية - شمالية شرقية /‏‏‏ 15 - 25 كم/‏‏‏ س تصل إلى 35 كم/‏‏‏ س.

وتوقع أن يكون الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:53، والمد الثاني عند الساعة 01:52، الجزر الأول عند الساعة 19:09، والجزر الثاني عند الساعة 06:12، وبحر عُمان يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:12، والمد الثاني عند الساعة 22:08، والجزر الأول عند الساعة 15:05،

والجزر الثاني عند الساعة 03:52.

ويشهد يوم الخميس طقساً رطباً صباحاً، خصوصاً على المناطق الداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.