طقس صحو اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الغربية، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الإثنين، وقد يتشكل الضباب غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر. أما عن حركة الرياح، فتوقع المركز أن تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تراوح سرعتها بين 18 و30 كم/‏س، وتصل إلى 38 كم/‏س.

وأشار المركز إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى مضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:36، والمد الثاني عند الساعة 22:25، والجزر الأول عند الساعة 16:26، والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

وفي بحر عمان، سيكون الموج متوسطاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:35، والمد الثاني عند الساعة 06:34، والجزر الأول عند الساعة 12:49، والجزر الثاني عند الساعة 01:00.