تعرّف إلى مواعيد شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى في 2020

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يولد هلال شهر رمضان 1441 يوم الخميس 23 أبريل 2020، الساعة 06:26، بحيث يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي، ويختفي بعد غروب الشمس بـ 20 دقيقة.

وذكر الجروان أن ظروف الرؤية البصرية ستتحسن في المناطق الغربية من الجزيرة العربية، بحيث تكون فرصة رصده قائمة ليصبح الجمعة 24 أبريل 2020، غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441.

وقال: "فيما يولد هلال شهر شوال 1441 يوم الجمعة 22 مايو 2020، الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو 2020، غرة شوال".

وأضاف: "أما شهر ذي الحجة فيولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو 2020 الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء، 22 مايو، غرة ذي الحجة، على أن يصبح الجمعة، 31 يوليو 2020، عيد الأضحى المبارك، وفقا للحسابات الفلكية.