مكافآت مالية لأصحاب «البيوت المثالية» في دبي

المصدر: دبي - وام

كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي أصحاب المنازل الفائزة ضمن الدورة الثالثة لمبادرة «بيتنا مثالي»، التي أطلقتها بالتعاون مع تسع جهات حكومية في دبي وتهدف إلى تشجيع المتعاملين على اتباع أفضل الممارسات المستدامة في منازلهم.

وقدمت الهيئة أنظمة شمسية ومكافآت مالية لأصحاب «البيوت المثالية»، فقد كرّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، الفائزين الثمانية الذين طبقوا أعلى معايير المبادرة في بيوتهم.

جاء في المركز الأول أمل عيسى المهيري، وحصلت على جائزة نقدية بقيمة 50 ألف درهم، وفي المركز الثاني علي بلال مبارك الجسمي وحصل على 30 ألف درهم، وفي المركز الثالث عفراء سعيد المهيري وحصلت على 20 ألف درهم. وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية في بيوت الفائزين من الرابع إلى الثامن.